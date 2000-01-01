Обслуживание вентиляций
ООО "ДЕВИ" специализируется на техническом обслуживании и эксплуатации вентиляционных систем всех типовв Москве и Московской области:
- Приточной вентиляции.
- Общеобменнойприточно-вытяжной вентиляции.
- Вытяжной вентиляции.
- Центрального кондиционирования.
- Воздушного отопления.
- Выполняет техническое обслуживание дымоходов и дымоотводящих систем.
- Проводит очистку и дезинфекцию воздуховодов в Москве
Предприятия могут столкнуться с необходимостью оценки технического состояния вентиляционных систем при приёмке после её монтажа, в таком случае специалисты компании ООО «ДЕВИ» смогут сразу же выявить все недостатки и дефекты, чтобы монтажники незамедлительно их устранили. Специалисты компании ООО «ДЕВИ» помогут произвести экспертную оценку при появлении первых проблем в работе вентиляционной систему во время гарантийного срока эксплуатации. В этом случае часто бывает сложно установить причину неполадок и потребовать их устранение со стороны организации, проводившей монтаж системы вентиляции.
ООО «ДЕВИ» предлагает весь комплекс работ, от проектирования и монтажавентсистем
, до полного цикла обеспечения их работоспособности, включая эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, настройку автоматики и диспетчеризации, замену деталей и расходных материалов. Контракт на техническое обслуживание вентиляционных систем в Москве стоит заключать непосредственно после сдачи объекта в эксплуатацию и приема его со стороны заказчика.
Необходимость проведения технического обслуживания
Компания ООО «ДЕВИ» в Москве работает как с организациями, так ифизическими лицами. Предоставляя весь комплекс услуг, мы готовы заключить договор на любой из видов работ от проектирования вентиляции, до пуско-наладки и дальнейшего техобслуживания. Вентиляционные системы периодически выходят их строя, а так же загрязняются всвязи с чем происходит снижение их эксплуатационных характеристик, снижениепроизводительности и энергоэффективности. Наиболее часто встречаются проблемы:
- Засорение фильтров. Как следствие общий расход воздуха в цикле снижается. Теряется эффективность.
- Неисправности трубопроводов воздухонагревателей. Включая засоры, естественные причины. В калорифере воздух не достаточно нагревается. Неисправности циркуляционных насосов, регулирующих клапанов.
- Засорение решеток нарушает воздушный баланс. Изменяетсяобъём поступления воздуха, к примеру он начинает втягиваться из соседних помещений, нарушается баланс вытяжных и приточных расходов. Могут распространяться неприятные запахи из санузлов и коридоров.
- Нарушения в работе контроллеров автоматизации, сбой настроек.
- Выход из строя электродвигателей вентиляторов, частотных преобразователей.
- Необходимость перенастройки вентсистемы, распределительной сети воздуховодов в связи с перемещением вытяжных зонтов и местных отсосов.