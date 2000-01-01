Техническое обслуживание вентиляционных систем

Обслуживание вентиляций

Приточной вентиляции.

Общеобменнойприточно-вытяжной вентиляции.

Вытяжной вентиляции.

Центрального кондиционирования.

Воздушного отопления.

Выполняет техническое обслуживание дымоходов и дымоотводящих систем.

Проводит очистку и дезинфекцию воздуховодов в Москве

ООО "ДЕВИ" специализируется на техническом обслуживании и эксплуатации вентиляционных систем всех типовв Москве и Московской области:Предприятия могут столкнуться с необходимостью оценки технического состояния вентиляционных систем при приёмке после её монтажа, в таком случае специалисты компании ООО «ДЕВИ» смогут сразу же выявить все недостатки и дефекты, чтобы монтажники незамедлительно их устранили. Специалисты компании ООО «ДЕВИ» помогут произвести экспертную оценку при появлении первых проблем в работе вентиляционной систему во время гарантийного срока эксплуатации. В этом случае часто бывает сложно установить причину неполадок и потребовать их устранение со стороны организации, проводившей монтаж системы вентиляции.