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Продаем вентиляционных систем
  • Продаем модели фирмы Dantex
  • Срок поставки - 1-5 дней.
  • Стоимость - 19500 р.
Монтаж вентиляции под ключ
  • Быстро и профессинальный
  • Срок установки - 1 день.
  • Стоимость услуг - 1800 р.
Обслуживание, ремонт вентиляций
  • Гарантия 1 год.
  • Быстрая реакция на вызов.
  • Оригинальные комплектующие.

Техническое обслуживание вентиляционных систем

Цена - от 1800 руб.
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Схема работы ООО "ДЕВИ"
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Осмотр, создание проекта
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Доставка, монтаж, обслуживание
Сотрудничая с нами клиент получает:
  • Качественные оригинальные запчасти
  • Конусультации специалистов по всем вопросам.
  • Соблюдение сроков, качественную работу под ключ
  • Индивидуальный подход к клиенту
  • Возможность получить существенные скидки
  • Оборудование популярных фирм производителей
  • Гарантийное и пост-гарантийное обслуживание.
  • Помощь специалистов по решению всех технических вопросов.
  • Стоимость услуг - 1800. Выезд и замер бесплатны.
Прайс на услуги ООО "ДЕВИ"
ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Производительность
цена
до 5000 м3/ч
от 1800 р.
от 5000 до 10000 м3/ч
от 2000 р.
от 10000 до 20000 м3/ч
от 2500 р.
от 20000 до 30000 м3/ч
от 3000 р.
от 30000 до 40000 м3/ч
от 4500 р.
от 40000 до 50000 м3/ч
от 5000 р.
ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Производительность
цена
до 5000 м3/ч
от 3500 р.
от 5000 до 10000 м3/ч
от 4200 р.
от 10000 до 20000 м3/ч
от 5500 р.
от 20000 до 30000 м3/ч
от 7500 р.
от 30000 до 40000 м3/ч
от 10000 р.
от 40000 до 50000 м3/ч
от 12000 р.
Обслуживание ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Производительность
цена
до 5000 м3/ч
от 4800 руб
от 5000 до 10000 м3/ч
от 5800 руб
от 10000 до 20000 м3/ч
от 7600 руб
от 20000 до 30000 м3/ч
от 10000 руб
от 30000 до 40000 м3/ч
от 13800 руб
от 40000 до 50000 м3/ч
от 16000 руб
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Компания ООО "ДЕВИ" это: - предприятие нового уровня, устанавливаем и обслуживаем промышленные и бытовые вентиляционные системы любого типа.

Предлагаем наиболее популярное оборудование

Dantex RK-07SAG/RK-07SAGE
Мощность - 2,25 кВт
Тип хладагента - R410a.
Dantex RK-07SFM/RK-07SFME
Мощность - 2,2 кВт
Тип хладагента - R410a.
Dantex RK-09SMI/RK-09SMIЕ
Мощность - 2,64 (1,11~3,08) кВт
Тип хладагента - R410a/520.
Dantex RK-09SSI/RK-09SSIЕ
Мощность - 2,50 (0,60~2,8) кВт
Тип хладагента - R410a/700.
RK-07SPG серия Plasma
Мощность - 2,2 кВт
Тип хладагента - R410a.
RK-07SEG серия VEGA
Мощность - 2,25 кВт
Тип хладагента - R410a.
Действуют оптовые скидки
Свыше 50 тысяч - 5%. Свыше 150 тысяч - 10%.
Предоставляя скидки мы не экономим на качестве!

Обслуживание вентиляций

ООО "ДЕВИ" специализируется на техническом обслуживании и эксплуатации вентиляционных систем всех типовв Москве и Московской области: Предприятия могут столкнуться с необходимостью оценки технического состояния вентиляционных систем при приёмке после её монтажа, в таком случае специалисты компании ООО «ДЕВИ» смогут сразу же выявить все недостатки и дефекты, чтобы монтажники незамедлительно их устранили. Специалисты компании ООО «ДЕВИ» помогут произвести экспертную оценку при появлении первых проблем в работе вентиляционной систему во время гарантийного срока эксплуатации. В этом случае часто бывает сложно установить причину неполадок и потребовать их устранение со стороны организации, проводившей монтаж системы вентиляции.


ООО «ДЕВИ» предлагает весь комплекс работ, от проектирования и монтажавентсистем, до полного цикла обеспечения их работоспособности, включая эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, настройку автоматики и диспетчеризации, замену деталей и расходных материалов. Контракт на техническое обслуживание вентиляционных систем в Москве стоит заключать непосредственно после сдачи объекта в эксплуатацию и приема его со стороны заказчика.

Необходимость проведения технического обслуживания

Компания ООО «ДЕВИ» в Москве работает как с организациями, так ифизическими лицами. Предоставляя весь комплекс услуг, мы готовы заключить договор на любой из видов работ от проектирования вентиляции, до пуско-наладки и дальнейшего техобслуживания. Вентиляционные системы периодически выходят их строя, а так же загрязняются всвязи с чем происходит снижение их эксплуатационных характеристик, снижениепроизводительности и энергоэффективности. Наиболее часто встречаются проблемы:

Порядок работ.

Вентиляционные системы современных зданий очень сложны по своей структуре, бытовые кондиционеры, комплекс воздуховодов, устройств вентиляции, поэтому их техническое обслуживание сопряжено с применением профессиональных решений и специального оборудования. Способность провести, в том числе, и неотлагательный ремонт даже самых высокотехнологичных структур – вот что отличает компанию ООО «ДЕВИ».


Мы предлагаем:
  • Ремонт элементов, вышедших из строя.
  • Диагностика, учет всех текущих показателей.
  • Удаление конденсата.
  • Контроль электрических соединений.
  • Установку и монтаж оборудования.
  • Замену фильтров, чистку теплообменных поверхностей.
  • Контроль систем автоматики (в нее входят исполнительные механизмы, датчики, контроллеры).
  • Проверку функционирования всех составных блоков и технологических элементов.
  • Ввод в эксплуатацию.
Являемся дидерами на поставку оборудования фирмы Dantex в Москве.

Особенности техобслуживания вентиляции.

Приточно-вытяжная вентиляция, несмотря на подразделение на несколько типов, требует регулярного выполнения ряда мероприятий. Так же как и техобслуживание бытовых кондиционеров проведение работ необходимо доверить профильным, грамотным специалистам. При заключении договора стоит уделять особое внимание:

Что будет если не проводить сервисное техобслуживание.

Не важно где расположены воздуховоды, вытяжки, бытовые кондиционеры. В доме, офисе, на производстве, важно следить за циркуляцией воздуха, так как иначе создаются значительные риски для здоровья людей. Особое внимание стоит уделять чистке вентиляции в ресторане и кафе. Наиболее опасны:

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